 »   »  Microsoft bude chránit Linux pomocí svých 60 000 patentů

Petr Krčmář

Microsoft vydělává na svých patentech ohromné peníze, velkou část z nich na Androidu. Všichni velcí výrobci telefonů platí například za patent na souborový systém exFAT. To by se nyní mohlo změnit, protože se Microsoft stal členem Open Invention Network (OIN). Tu tvoří skupina více než 2600 firem, které si vzájemně zdarma licencují své patenty pro použití v linuxových systémech. Zároveň slibují, že je nepoužijí proti linuxové komunitě.

To by mělo výrazně zjednodušit situaci především vývojářům a různým projektům, pro které zmizí velká potenciální hrozba v podobě soudních tahanic a případných poplatků. Firma tvrdí, že je to další logický krok v podpoře Linuxu, který chtějí její zákazníci. Na cloudové platformě Azure běží více než 40 % virtuálních serverů právě na Linuxu.

Organizace OIN byla založena v roce 2005 a mezi její další členy patří například Google, IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony, SUSE a Toyota.