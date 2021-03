Microsoft chce koupit Discord za více než 10 miliard USD

Bloomberg uvádí, že Microsoft jedná s Discord Inc. o jeho odkoupení, přičemž částka by měla přesahovat 10 miliard dolarů. A jelikož je Discord velmi populární platformou mezi hráči her (i profesionálními) a dalšími nadšenci počítačového světa, je možné, že další kus PC vesmíru na internetu spadne do klína redmondského obra, který před necelými třemi lety koupil za 7,5 miliard USD GitHub.

Discord již dříve jednal o prodeji s Epic Games či Amazonem, takže nelze zaručit, že k tomuto obřímu obchodu dojde. Přesto je v posledních letech pod vedením Satyi Nadelly vidět, že Microsoft výrazně mění své směřování a posiluje své internetové postavení. Jen loni se hovořilo o možném získání aktivit TikToku či zájmu Microsoftu o Pinterest.