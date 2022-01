Microsoft kupuje společnost Activision Blizzard za téměř 69 miliard dolarů

Autor: Microsoft

V úterý Microsoft oznámil záměr kupit herní společnost Activision Blizzard za téměř 69 miliard dolarů. Activision Blizzard vlastní hry jako Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch, Call of Duty a Candy Crash. Patrně se nedočkáme linuxových portů (ale můžeme se nechat překvapit). Mohlo by však dojít k většímu prodeji her přes Steam, který doposud prodává asi jen Call of Duty. Na Steamu je pak pohodlně možné použít Proton a hrát hry pro Windows v Linuxu.

Obchod ještě bude přezkoumáván a měl by být uzavřen v příštím roce. Pokud k němu dojde, bude Microsoft třetí největší herní společností podle zisku za Tencent a Sony.

(zdroj: gamingonlinux)