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Microsoft má inteligentní terminál pro Windows

Jan Fikar
Včera
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Microsoft minulý týden oznámil experimentální inteligentní terminál pro Windows (Intelligent Terminal). Aplikace spolupracuje s AI agenty, kteří podporují protokol ACP (Agent Client Protocol). Pokud si nevyberete, bude vám nainstalován GitHub Copilot CLI. AI pomocník má uživateli pomoci vytvářet příkazy, porozumět chybám a opravovat problémy bez opuštění terminálu.

Nainstalovat můžete z Microsoft Store. Alternativně lze použít winget install --id Microsoft.IntelligentTerminal -e. Aplikace je open source s licencí MIT a je dostupná na GitHubu.

(zdroj: bleepingcomputer)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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