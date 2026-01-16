Root.cz  »  Byznys  »  Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity a Mistral AI mají novou smlouvu s Wikipedií

Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity a Mistral AI mají novou smlouvu s Wikipedií

Jan Fikar
Dnes
robot umělá inteligence dohoda partnerství Autor: Shutterstock

Včera Wikipedie oslavila 25. výročí. Při té příležitosti byla zmíněna smlouva se společnostmi, které trénují AI. Nově je k tomu používána speciální platforma, která umožňuje hromadný a rychlejší přístup. Za to společnosti přispívají do rozpočtu Wikipedie. Mezi novými společnostmi se smlouvou je Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity a Mistral AI. Google má smlouvu již od roku 2022. Podobně již smlouvu měly malé společnosti Ecosia, Nomic, Pleias, ProRata a Reef Media.

Dříve byl k trénování AI využíváno bezplatného přístupu, což však vedlo k zahlcení serverů. Umělá inteligence také v důsledku snižuje počet lidských návštěvníků Wikipedie. Uživateli shrne vše potřebné a on už nemá potřebu Wikipedii navštívit. Tam by se mohl potenciálně stát editorem či přispět na provoz.

(Zdroj: arstechnica)

