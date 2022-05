Microsoft nasadí AI upscaling fotek v prohlížeči Edge

Webový prohlížeč Microsoft Edge (a také firemní Bing mapy) se odliší od vší své „Chromiumácké“ konkurence nasazením neuronové sítě na upscaling obrázků. Microsoft prezentuje výstupy svého systému Turing na výpočetním modelu, který pojmenoval Turing Image Super-Resolution (T-ISR) a který již brzy bude nasazen v mapách Bing a v prohlížeči Edge, kde z raných testů vzešla slibná odezva od uživatelů.

Technicky vzato nejde o nic nového, Adobe toto ve svých produktech nabízí již delší dobu, existují i specializované nástroje jako Gigapixel AI od Topaz Labs a mezi youtubery-fotografy je AI upscaling v posledních měsících hojně diskutovaným tématem, ostatně i my jsme se mu v širších souvislostech věnovali podrobněji.

Čtěte k tématu: Zpracování obrazu na scestí: když fotku kreslí umělá inteligence

Historikové to samozřejmě vidí podobně jako s AI kolorizací: nejde o reálnou reprezentaci díla. Ale to takové to běžné surfování ve webovém prohlížeči půjde o zajímavé zlepšení.