 »   »  Microsoft o měsíc odkládá bezpečnostní aktualizaci Windows

Roman Bořánek

Microsoft tradičně vydává balík aktualizací pro Windows vždy druhé úterý v měsíci. Tentokrát se však uživatelé nedočkali, protože v aktualizaci se na poslední chvíli vyskytl blíže nespecifikovaný problém. Předpokládalo se, že to Microsoft během pár dní vyřeší a balík aktualizací poté vydá. Nakonec ale bylo rozhodnuto, že všechny plánované změny budou doručeny až v březnovém balíku, který by měl vyjít 14. března.

Jedná se o poměrně kontroverzní rozhodnutí, protože důležitou součástí balíku jsou i různé bezpečnostní záplaty, s jejichž aplikací není radno otálet. Některé chyby už jsou navíc zneužívány v praxi. Situace se týká desktopových Windows 7 a novějších a Windows Server 2008 a novějších. Microsoft teď také mění systém aplikace aktualizací, kdy se do starších verzí implementuje řešení z Windows 10. Právě to by mohlo být příčinou problému.

(Zdroj: Ars Technica)