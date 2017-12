 »   »  Microsoft odstranil Google Chrome z Microsoft Store

David Ježek

Zvláštní způsob, kterým Google vložil Chrome do Microsoft Store, vedl firmu Microsoft k okamžitému odstranění konkurenčního prohlížeče. Chrome se tak v Microsoft Store ohřálo jen v řádu hodin.

Google Chrome bylo možné skrze Microsoft Store získat. Ale pouze tak, že položka jen vedla na odkaz ke stažení Chrome standardní cestou. Microsoft tak celkem logicky Chrome z obchodu odstranil s tím, že porušuje podmínky Microsoft Store.

Otázkou je, proč Google takto činil. The Verge možnou odpověď vidí v podpoře týkající se osekané varianty Windows 10 S, kde webové prohlížeče musí používat HTML a JavaScript engine dodávaný s Windows. Chrome však používá engine vlastní (Blink, vzešlý z Webkitu). Ač je instalací Windows 10 S z celkového počtu Windows 10 jen zcela zanedbatelné množství, muselo by Chrome tuto podmínku splňovat. Na druhou stranu by však Google potřeboval Chrome v Microsoft Store mít oficiálně, aby tak bojoval s nepořádkem a spoustou falešných variant Chrome, které se v Microsoftím obchodu nacházejí.