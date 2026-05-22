Root.cz  »  Bezpečnost

Microsoft opravil zranitelnost YellowKey v BitLockeru

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Windows 11 YellowKey Autor: Root.cz s Zoner AI

O zranitelnosti Windows 11 YellowKey jsme tu již psali. Jde o obejití BitLockeru s heslem v TPM s pomocí speciálně upraveného USB klíče. 

Chyba je označena jako CVE-2026–45585 a Microsoft v úterý vydal opravu. Oprava spočívá v tom, že v obrazu pro WinRE (recovery environment) upravíte registr. Z položky BootExecute má být odstraněn autofstx.exe. Operace může být provedena zveřejněným skriptem. Microsoft také doporučuje změnit šifrování BitLockeru z jen TPM na TPM+PIN. V případě použití PINu zranitelnost YellowKey nefunguje i bez opravy.

(zdroj: bleepingcomputer)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

ČTÚ si nechá zjistit, jak Češi přijímají televizi

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Česko šláplo na plyn v adopci AI, tisíce úředníků ji využívají v praxi

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Rodičovská za 400 tisíc: Výkřik do tmy, který porodnost nezachrání

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Objem přenesených mobilních dat vzrostl o čtvrtinu

Jak se zdravotníci připravili na pacienta s podezřením na ebolu