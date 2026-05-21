Microsoft oznámil zvýšení požadavků na kvalitu ovladačů hardwaru od OEM výrobců

Modrá smrt BSOD Autor: Depositphotos

Na konferenci WinHEC 2026 (Windows Hardware Engineering Conference) MicroSoft oznámil, že zvyšuje požadavky na kvalitu ovladačů hardwaru od OEM výrobců. Ty totiž stojí za problémy Windows se spotřebou energie, přechody mezi napájecími režimy, vyčerpáváním baterie uspaných notebooků, propady výkonu, „drhnutím“ systému, kolísajícími latencemi, problémy se zvukem a podobně.

Dosud, aby byl ovladač uznán jako vyhovující, stačilo, že během testování nezpůsobil katastrofální havárii systému vedoucí k BSOD. Což konečně, po více než 20 letech, bylo vyhodnoceno jako zcela nedostatečné. Nově bude vyžadováno, aby kromě technické stability ovladače vykazovaly korektní chování z hlediska zátěže systému jak výpočetní tak energetické, neblokovaly přechody mezi napájecími režimy, a v dalších ohledech. V případě potřeby budou prováděny automatické rollbacky ovladačů.

Nezbývá než podotknout, že je to sice milé, ale před 20 lety by to bylo lepší. Osobně bych byl pro, aby výrobcům v krajním případě hrozilo i odebrání certifikace kompatibility se systémem a vyřazení dotčeného hardwaru ze seznamu HCL.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

