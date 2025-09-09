Microsoft potvrdil chybu rozbíjející instalaci aplikací na Windows 11, 10 a 2016+ Server

Aktualizace Windows vydané o srpnovém záplatovacím úterku silně rozvířily vody Windows 11. Objevily se zprávy o fatálních problémech s SSD, které Phison, jako výrobce údajně nejvíc postižených řadičů, a Microsoft následně odmítly.
Dosud stále není zcela jasné, co je prvotní příčinou a kde se stala chyba, pokud se stala. Na Windows 10 srpnová aktualizace žádné významné problémy nezpůsobila, což se ale možná změní po potvrzení následujícího problému Microsoftem. Ten postihuje jak Windows 10 a 11, tak serverové verze.
Chyba souvisí s řízením uživatelských účtů UAC, a Windows po srpnové aktualizaci uživatelům bez administrátorských práv nadále nedovolují provádět některé operace nad systémem, zejména instalaci některých aplikací v konkrétních scénářích. Microsoft uvádí jako příklad Office professional Plus 2010, kde při instalaci neprivilegovaným uživatelem dojde k selhání
Error 1730 during the configuration process. Lze očekávat, že problém dopadne na značný počet uživatelů.
Podle Microsoftu jde o důsledek opravy zranitelnosti Windows Installer (MSI) authentication vulnerability under CVE-2025-50173. Na vývěsce na stránce Windows Health Dashboard byl problém a zasažené scénáře popsán takto:
... po instalaci bezpečnostních aktualizací 0825 se v následujících situacích zobrazí výzva k zadání přihlašovacích údajů privilegovaného účtu (UAC):
- spuštění opravných příkazů MSI (jako msiexec /fu)
- spuštění aplikací Autodesk, včetně některých verzí AutoCAD, Civil3D, a Inventor CAM, nebo při instalaci souboru MSI po prvním přihlášení uživatele do aplikace
- instalace aplikací, které si vytváří samostatné konfigurace pro jednotlivé uživatele
- spuštění Windows Installeru během procesu Active Setup
- nasazení balíčků pomocí Configuration Manageru (ConfigMgr), pokud tyto vyžadují pro uživatele specifickou "advertising" konfiguraci
- aktivní Scure Desktop
Problém lze snadno obejít cestou spuštění postižené aplikace v privilegovaném režimu zvýšených oprávnění (jako administrátor). Není-li tato možnost dostupná, Microsoft uvádí, že správci mohou její projevy potlačit aplikací příslušné skupinové politiky (Group Policy) využívající Known Issue Rollback (KIR).
S přípravou nových metodik nasazování aktualizací Windows Update, které jsou oznámeny na příští rok, by snad takovéto problémy mohly, doufejme, být zachyceny před nasazením a vymizet.