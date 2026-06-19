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Microsoft pracuje na opravě zranitelnosti RougePlanet

Jan Fikar
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2018-10-logo-windows-10-defender-security-1600.png Autor: logo: Microsoft | koláž: Petr Urban / Cnews
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Známý bezpečnostní expert  Nightmare Eclipse zveřejnil zranitelnost RougePlanet včetně PoC minulý týden. Jde o chybu souběhu v Microsoft Defenderu a umožňuje lokálnímu útočníkovi získat vysoká práva.

Microsoft chybu vzal na vědomí a označil ji jako CVE-2026–50656 s vysokou nebezpečností. Na opravě pracuje. Microsoft kritizoval způsob, jakým Nightmare Eclipse zveřejňuje zranitelnosti Windows. Neinformuje Microsoft v předstihu a zveřejňuje také funkční PoC. Proto mu byl zablokován účet na GitHubu i GitLabu. Nově má Nightmare Eclipse účet na službě Church of Malware.

(zdroj: bleepingcomputer)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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