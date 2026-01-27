Root.cz  »  Legislativa a zákony  »  Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Patrik Žák
Dnes
51 nových názorů

Sdílet

FBI zásahovka agenti Autor: Root.cz s využitím DALL-E

V lednu 2026 vyšlo najevo, že Microsoft předal FBI obnovovací klíče k BitLockeru, jde o první veřejně známý případ tohoto druhu. Společnost vyhověla soudnímu příkazu v rámci vyšetřování, během kterého agenti potřebovali odemknout tři notebooky.

Příběh odstartoval 22. ledna 2026, kdy Forbes, jako první médium, zveřejnil informaci založenou na soudních dokumentech z okresního soudu v USA. FBI zabavila tři notebooky šifrované BitLockerem a forenzní experti postrádali nástroje k prolomení šifrování. Po šesti měsících FBI předložila Microsoftu soudní příkaz k vydání obnovovacích klíčů a společnost vyhověla.

Jádrem problému je výchozí chování Windows 11, které automaticky zálohuje klíče BitLockeru do cloudu, jakmile se uživatel přihlásí účtem Microsoft. Například konkurenční FileVault od Applu šifruje záložní klíče tak, že k nim nemá přístup ani samotný Apple.

Pro bezpečné šifrování disku bez kompromisů existují vhodnější nástroje, například VeraCrypt, nebo na Linuxu hodně využívaný LUKS.

(Zdroj: TechCrunch)

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (51 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Patrik Žák

Témata:

Dále u nás najdete

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Kdy už nám AI agenti vezmou práci?

Právní realita generativní AI u vás ve firmě: Co musíte vědět?

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Daň z přidané hodnoty

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI