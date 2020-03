 »   »  Microsoft představil parametry Xbox Series X

David Ježek

Autor: Microsoft

Příští generace herní konzole od Microsoftu bude díky AMD (a TSMC) představovat velký skok vpřed ve výkonu. Nabídne totiž 3,8GHz CPU nejnovější architektury Zen 2 s osmi jádry a GPU nejnovější architektury RDNA 2 s 3328 stream procesory (z celkových 3584 v GPU obsažených – dává rezervu pro případný rychlejší model v budoucnu) a podporou raytracingu. Celková plocha SoC bude přes 360 mm² a takt GPU až 1,825 GHz.

Paměti ponese nový Xbox rovnou 16 GB, a to 320bit GDDR6 na efektivním taktu 14 GHz. Úložiště samozřejmě typu NVMe SSD, a to v kapacitě 1TB s možností zakoupit o 2TB, dále pak čekejme podporu externích HDD s rozhraním USB 3.2. Chybět nebude ani UHD Blu-ray mechanika a logicky tak i 4k rozlišení, které by hry měly na tomto Xboxu zvládat s 60 fps (případně 120 fps s optimalizacemi či jednodušším enginem).