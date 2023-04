Microsoft přepisuje části Windows do Rustu

Autor: Depositphotos

Z prezentací na nedávné konferenci BlueHat IL 2023 se dozvídáme, že Microsoft úspěšně přepisuje části Windows do Rustu. Důvodem je vyšší bezpečnost výsledného kódu, zejména paměťová.





Byl například přepsán parser fontů, což kromě vyšší bezpečnosti vedlo ke zvýšení rychlosti o 5–15% oproti verzi napsané v C++. Rust se také dostal do jádra Windows, vzniknul první syscall napsaný v tomto jazyce. Některé nové knihovny napsané v Rustu jsou nyní součástí verzí dostupných v programu Windows Insider a měly by se objevit v jedné z příštích aktualizací systému.