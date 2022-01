Microsoft přidává podporu D3D12 Compute do Mesa 22.0

Autor: Microsoft

Není to tak dlouho, co Microsoft zaslal do projektu Mesa kód pro podporu OpenGL Shader Storage Buffer Objects. Jde o jednu z věcí, která pozvolna posouvá podporu kódu Direct3D 12 v Mesa od starší verze OpenGL 3.3 k věcem, které vyžaduje řada OpenGL 4.x. Nyní jde Microsoft o další krůček dál a do Mesa 22.0 zamířila podpora Direct3D 12 Compute.

Cílem je, aby bylo možné provozovat výpočetní (Compute) úlohy běžící přes OpenGL / OpenGL ES 3.1, a tak nad Direct3D 12 ovladači v rámci Windows Subsystem for Linux. Požadavek na začlenění kód do Mesa 22.0 zaslal Jesse Natalie z Microsoftu (k tématu má jedno starší video) a bylo mu vyhověno. Vydání Mesa 22.0 lze očekávat někdy v průběhu února tohoto roku.