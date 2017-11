Redakce

Microsoft ohlásil, že vstupuje do MariaDB Foundation. Monty Widenius spolutvůrce původního MySQL a dnes CTO nadace MaridaDB potvrdil, že Microsoft už začal přispívat do repositářů a hlavním bodem zaujmu je integrace do Azure. Už v blízké době tedy budeme mít plně cloudovou verzi MariaDB na Azure platformě.