Root.cz  »  Bezpečnost  »  Microsoft šest let směroval poštovní provoz domény example.com k japonské společnosti

Microsoft šest let směroval poštovní provoz domény example.com k japonské společnosti

Petr Krčmář
Dnes
10 nových názorů

Sdílet

Example.com Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Společnost Microsoft měla ve své sítí absurdní anomálii, kdy směrovala provoz určený pro doménu example.com k výrobci kabelů se sídlem v Japonsku. Tato doména je přitom vyhrazena pro testovací a dokumentační účely dle RFC 2606. Může být využívána v místních sítích, aniž by správci riskovali konflikt se skutečnou doménou přidělenou někde v internetu.

V globálním DNS stromě je doména example.com směrována na IP adresy přidělené Internet Assiged Names Authority (IANA). Cílem je, aby nebyli skuteční provozovatelé nějaké sítě bombardováni testovacím provozem a různými výstupy chybně nakonfigurovaných procesů. Podobně jsou na tom dvě další domény: example.net a example.org.

Ukázalo se ale, že zařízení v rámci Azure a dalších sítí společnosti Microsoft směrovala část provozu na sei.co.jp, což je doména patřící japonské společnosti Sumitomo Electric. Pokud například do Outlooku přidáváte novou adresu ve formátu mail@example.com, pomocí automatické konfigurace se do položky IMAP server vyplní imapgms.jnet.sei.co.jp a jako SMTP server se vloží smtpgms.jnet.sei.co.jp. Výsledkem je, že pokud si takto nastavíte svůj účet, odešlete přihlašovací údaje japonské společnosti.

Pravděpodobně jde o chybu, kterou zatím Microsoft vyšetřuje. Není ani jasné, jak se doména společnosti Sumitomo Electric ocitla v síťové konfiguraci a zároveň v téhle nepříjemné situaci. Podle informací na blogu Tinyapps tato situace trvala nejméně od února 2020, tedy šest let. Je tedy možné, že jste vy nebo někteří vaši uživatelé odeslali přihlašovací údaje na špatné servery v Japonsku.

Vstoupit do diskuse (10 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Bezdrátové sítě jiné než Wi-Fi: HaLow, Z-Wave, Zigbee a Thread

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI