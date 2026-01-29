Microsoft šest let směroval poštovní provoz domény example.com k japonské společnosti

Společnost Microsoft měla ve své sítí absurdní anomálii, kdy směrovala provoz určený pro doménu example.com k výrobci kabelů se sídlem v Japonsku. Tato doména je přitom vyhrazena pro testovací a dokumentační účely dle RFC 2606. Může být využívána v místních sítích, aniž by správci riskovali konflikt se skutečnou doménou přidělenou někde v internetu.
V globálním DNS stromě je doména example.com směrována na IP adresy přidělené Internet Assiged Names Authority (IANA). Cílem je, aby nebyli skuteční provozovatelé nějaké sítě bombardováni testovacím provozem a různými výstupy chybně nakonfigurovaných procesů. Podobně jsou na tom dvě další domény: example.net a example.org.
Ukázalo se ale, že zařízení v rámci Azure a dalších sítí společnosti Microsoft směrovala část provozu na sei.co.jp, což je doména patřící japonské společnosti Sumitomo Electric. Pokud například do Outlooku přidáváte novou adresu ve formátu
mail@example.com, pomocí automatické konfigurace se do položky IMAP server vyplní
imapgms.jnet.sei.co.jp a jako SMTP server se vloží
smtpgms.jnet.sei.co.jp. Výsledkem je, že pokud si takto nastavíte svůj účet, odešlete přihlašovací údaje japonské společnosti.
Pravděpodobně jde o chybu, kterou zatím Microsoft vyšetřuje. Není ani jasné, jak se doména společnosti Sumitomo Electric ocitla v síťové konfiguraci a zároveň v téhle nepříjemné situaci. Podle informací na blogu Tinyapps tato situace trvala nejméně od února 2020, tedy šest let. Je tedy možné, že jste vy nebo někteří vaši uživatelé odeslali přihlašovací údaje na špatné servery v Japonsku.