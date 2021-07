Microsoft ukazuje Surface Pro X s Windows 11 a během x86 programů na Qualcomm ARM SoC

Microsoft už nějakou dobu spolupracuje s Qualcommem na vývoji upraveného ARM SoC a běhu Windows. Spolupráce se datuje až do doby Windows 8 a nyní to – i s ohledem na přechod Applu na ARMy, který vše akceleroval – že s érou Windows 11 je minimálně v mobilní sféře spolupráce dotáhne do finále.

Příští generace mobilních strojů Surface Pro X už nese právě dokončovaná Windows 11, přičemž tyto počítače běží na upraveném ARM SoC, které pro Microsoft připravuje lídr ARMového světa, americký Qualcomm. Microsoft do celku přidává zejména podporu emulace x86–64 ve Windows 11, která zajistí bezproblémový běh aplikací, které nejsou přímo pro ARM přeloženy.

Příslušné ARM SoC v Surface Pro X j označeno Microsoft SQ2 a jde o 8jádrový / 8vláknový čip s iGPU (a samozřejmě i dalšími prvky), který splňuje požadavky Window 11, včetně minimálního dostačujícího výkonu pro běžné činosti včetně HD videí ve webovém prohlížeči atd. Čip běží na 3,15 GHz, což mj. naznačuje nějaký velmi pokročilý výrobní proces u TSMC (buď pozdější generaci 7nm, nebo aktuální 5nm proces). Nechybí tříúrovňová cache a dále třeba použití LPDDR5 pamětí (kapacita 16 GB) či 256 flash úložiště.