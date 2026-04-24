Microsoft umožní odinstalování Copilota z podnikových Windows

Jan Fikar
Dnes
Copilot Autor: Ilustrace ChatGPT
Copilot se postupně dostává i do Průzkumníku Windows

Microsoft nově umožní firemním administrátorům IT vytvořit Policy CSP nebo Group Policy s názvem RemoveMicrosoftCopilotApp. Funguje to jen v případě Windows 11 25H2, musí být nainstalován jak Microsoft 365 Copilot, tak i Microsoft Copilot a uživatel nesmí aplikaci spustit 28 dní. Také nesmí ručně Copilota nainstalovat. Microsoft říká, že tímto způsobem se dosáhne „bezproblémového“ odstranění.

Vše funguje jen na edicích Enterprise, Education nebo Pro. Uživatel může pak sám ručně Copilota zase nainstalovat a ten pak již smazán nebude.

(zdroj: bleepingcomputer)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Jak dostat z bytu problémové nájemníky snadno a rychle

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Start JMHZ: ztracená data, chyby a infolinky na zhroucení

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

Peklo pro účetní. Jak vypadá digitalizace v podobě JMHZ

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Jaké dopady by měly rychlé škrty v ČT a rozhlase?

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

Kolové nápoje: Od lékárnických tajností k miliardovému marketingu

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Česko spustilo kvantovou síť, kterou nelze odposlouchávat

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Zvláštní zkrat ministerstva, postavit si hlavu u zdravotních benefitů

AI prompty na jedno kliknutí, Google do Chromu zavádí Skills

CorelDRAW Graphics Suite 2026: design s Artist Intelligence

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
