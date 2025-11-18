Root.cz  »  Bezpečnost  »  Microsoft zaznamenal DDoS útok s tokem 15,7 Tbps, stojí za ním botnet 500 000 zařízení

Microsoft zaznamenal DDoS útok s tokem 15,7 Tbps, stojí za ním botnet 500 000 zařízení

Petr Krčmář
Včera
Ethernet oheň hoří DDoS Autor: Depositphotos

Na konci října zaznamenala služba Azure DDoS Protection rekordní multivektorový útok, který dosáhl špičky 15,72 Tbps a 3,64 miliardy pps (paketů za sekundu). Podle Microsoftu se jednalo o největší „cloudový DDoS útok“, jaký byl zatím zaznamenán, a byl namířen proti jedinému australskému koncovému bodu. V září přitom Cloudflare zaznamenal dosavadní rekord o rychlosti 22,2 Tbps a 10 miliard pps.

Útok pocházel z botnetu Aisuru, botnetu typu Turbo Mirai využívajícího napadené domácí routery a kamery. Vytvářel masivní UDP záplavu z více než 500 000 IP adres, které zasáhly jednu veřejnou adresu, s minimálním spoofingem a náhodnými zdrojovými porty, které usnadňovaly zpětné vysledování.

Ukazuje to, jak útočníci využívají možnosti internetu: rychlejší domácí optické připojení a stále výkonnější zařízení IoT vedou k nárůstu rozsahu DDoS útoků. Útočníci rostou spolu s internetem. Se zvyšující se rychlostí optických připojení do domácností a výkonností zařízení IoT se zvyšuje i základní úroveň rozsahu útoků, dodává Microsoft.

