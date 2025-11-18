Microsoft zaznamenal největší DDoS útoku v historii s tokem 15,7 Tbps

Na konci října zaznamenala služba Azure DDoS Protection rekordní multivektorový útok, který dosáhl špičky 15,72 Tbps a 3,64 miliardy pps (paketů za sekundu). Jednalo se o největší cloudový DDoS útok, jaký byl zatím zaznamenán, a byl namířen proti jedinému australskému koncovému bodu. V září přitom Cloudflare zaznamenal předchozí rekord o rychlosti 11,5 Tbps a 5,1 miliardy pps.
Útok pocházel z botnetu Aisuru, botnetu typu Turbo Mirai využívajícího napadené domácí routery a kamery. Vytvářel masivní UDP záplavu z více než 500 000 IP adres, které zasáhly jednu veřejnou adresu, s minimálním spoofingem a náhodnými zdrojovými porty, které usnadňovaly zpětné vysledování.
Ukazuje to, jak útočníci využívají možnosti internetu: rychlejší domácí optické připojení a stále výkonnější zařízení IoT vedou k nárůstu rozsahu DDoS útoků.
Útočníci rostou spolu s internetem. Se zvyšující se rychlostí optických připojení do domácností a výkonností zařízení IoT se zvyšuje i základní úroveň rozsahu útoků, dodává Microsoft.