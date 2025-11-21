Root.cz  »  Hry  »  Microsoft zveřejnil zdrojové kódy textových her Zork I, II a III

Jan Fikar
Včera
Zork Autor: Microsoft

Microsoft včera zveřejnil zdrojové kódy  tří dílů prastaré textové adventury Zork. Hry jsou z let 1980 – 1982 a používají vlastní jazyk ZIL (Zork Implementation Language). Ten je odvozený od MDL (Muddle) a jde o dialekt LISPu.

Zdrojové kódy jsou na GitHubu pod licencí MIT (Zork I, Zork II, Zork III). Pro překladu lze použít překladač ZILF. Ten je dostupný pro Linux, macOS i Windows. Zajímavé je, že se hra stále prodává například na Steamu a GOG.com, ale jen pro Windows.

(zdroj: slashdot, gamingonlinux)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

