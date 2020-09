MikroTik přidal WireGuard do vývojové verze svého firmware

MikroTik přidal na svůj web vývojový firmware verze 7.1beta2. V poznámkách o vydání se dočtete, že obsahuje podporu protokolu WireGuard. Můžete se podívat také na jednoduchý obrázkový návod, který popisuje, jak přidat rozhraní, přidělit adresy a klíče a celou VPN spustit.

WireGuard je původně linuxová VPN, která se chlubí především svou jednoduchostí. Staví na standardních součástech síťového subsystému v jádře a ke zprovoznění stačí vygenerovat pár klíčů pro všechny komunikující strany. Původně se jednalo o modul do linuxového jádra, postupně se ale podpora dostává do dalších systémů jako je OpenBSD, Androidu, iOS, či nově právě do MikroTiku.

Podrobnosti si můžete přečíst v našem seriálu WireGuard pro jednoduchou linuxovou VPN.