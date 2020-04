 »   »  Milník pro kvantové počítače: „horké“ křemíkové qubity

Jan Fikar

Dva týmy nezávisle na sobě představily quibity založené na křemíkových kvantových tečkách, které mohou pracovat při teplotách nad 1 K. Týmu z University v Novém Jižním Walesu v Austrálii se podařilo dosáhnout teploty 1,5 K a týmu z Technické university v Delftu v Nizozemsku 1,1 K.

Pro srovnání stávající qubity vyžadují teploty do 0,1 K a nákladné chlazení pomocí 3He a 4He. Nové teploty nad 1 K si vystačí s levnějším 4He chlazením a zároveň může být klasická elektronika blíže ke kvantovému čipu.

(zdroj: slashdot)