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Milník pro ReactOS, už rozběhá i původní Half-Life

David Ježek
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ReactOS Autor: ReactOS Project

Projekt ReactOS, svobodné reimplementace Windows z éry před desítkami let, pokračuje. Nově lze na tomto operačním systému dokonce spustit původní hru Half-Life z roku 1998, informuje „twitterový“ účet ReactOS.

Oproti třeba Linuxu či jiným OS, kde Half-Life může běžet přes Wine, jde u ReactOS o podporu nativního běhu, jak nyní ukázal uživatel Zombiedeth na starém stroji Dell OptiPlex s Core i5–2400 a Nvidia GeForce 8400 GS, pháněné ovladače Nvidia z roku 2014. Běh hry je možný na vývojové verzi ReactOS 0.4.17.

ReactOS letos oslavil 30 let existence.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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