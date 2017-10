Jan Fikar

Minecraft 1.13, který vyšel před dvěma dny jako první snapshot, bude konečně používat LWJGL 3 (Lightweight Java Game Library). To by mělo pomoci s řadou starých problémů v Linuxu a macOS, jako například přepínání do celoobrazovkového režimu.

Dále bude v novém Minecraftu podpora „Data Packs“, které mohou být i zipované a měly by usnadnit práci nadšencům upravujícím hru podle svého.

(zdroj: gamingonlinux)