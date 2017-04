Jan Fikar

Minecraft bude již brzo mít vlastní obchod i vlastní měnu. V obchodě se budou prodávat rozšíření do hry, mapy a podobné v ceně 1 – 10 dolarů. Zatím bude prodávat devět společností, později se jejich počet rozšíří.

Ke koupi budete potřebovat Minecraft Coins, které si koupíte za skutečné peníze. Obchod by se měl objevit s novou verzí The Discovery Update a to zároveň ve verzi pro Windows 10 tak i v pocket verzi.

(zdroj: slashdot)