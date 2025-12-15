Minecraft Mounts of Mayhem začíná odstraňovat obfuskaci

Oblíbená hra Minecraft vyšla minulý týden ve verzi 1.21.11 nazvané jako Mounts of Mayhem (hory chaosu). Mezi novými protivníky (mobi) najdete Nautilus (loděnka), Perched (posedlý), Camel Husk (velbloudí kůže) a Zombie Nautilus. Dále je dostupné brnění z nautila a nová zbraň Spear (kopí).
Kromě toho se Minecraft bude postupně zbavovat obfuskace kódu. To je dobrá zpráva hlavně pro autory modifikací. Zatím je dostupná experimentální verze „unobfuscated 1.21.11_unobfuscated“. Více detailů v oficiálním seznamu změn.
(zdroj: gamingonlinux)