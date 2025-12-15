Root.cz  »  Hry  »  Minecraft Mounts of Mayhem začíná odstraňovat obfuskaci

Minecraft Mounts of Mayhem začíná odstraňovat obfuskaci

Jan Fikar
Dnes
Minecraft Autor: Minecraft

Oblíbená hra Minecraft vyšla minulý týden ve verzi 1.21.11 nazvané jako Mounts of Mayhem (hory chaosu).  Mezi novými protivníky (mobi) najdete Nautilus (loděnka), Perched (posedlý), Camel Husk (velbloudí kůže) a Zombie Nautilus. Dále je dostupné brnění z nautila a nová zbraň Spear (kopí).

Kromě toho se Minecraft bude postupně zbavovat obfuskace kódu. To je dobrá zpráva hlavně pro autory modifikací. Zatím je dostupná experimentální verze „unobfuscated 1.21.11_unobfuscated“. Více detailů v oficiálním seznamu změn.

(zdroj: gamingonlinux)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

