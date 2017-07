 »   »  Ministerstvo financí nařídilo blokaci prvního hazardního webu

Roman Bořánek

Více než půl roku poté, co vstoupil v platnost zákon č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, se na Seznamu nepovolených internetových her objevila první sázková služba 1×bet.com. Poskytovatelé připojení v ČR tak mají povinnost klientům zamezit v přístupu k této službě, přičemž by měla stačit blokace na úrovni DNS. Ta je snadno proveditelná a zároveň snadno obejitelná – k dispozici je mnoho alternativních DNS serverů třetích stran.