Minnesotská univerzita nesmí přispívat do linuxového jádra, úmyslně vkládala chyby

Vývojář linuxového jádra Greg Kroah-Hartman zakázal vývojářům z Minnesotské univerzity přispívat kódem do linuxového jádra. Členové tohoto ústavu totiž v minulosti úmyslně posílali kód s bezpečnostními chybami a dalšími problémy. To vše v rámci experimentů, o kterých pak publikovali odborné práce.

Později se objevily další příspěvky, které prý pocházejí z nového statického analyzátoru, ale podle Grega ve skutečnosti nijak nepřispívají do vývoje a jen marní čas vývojářů. Myslím si, že vaše skupina tímhle zasíláním nesmyslných patchů jen pokračuje v experimentování na komunitě vývojářů linuxového jádra, napsal Greg Kroah-Hartman do mailing listu.