 »   »  Mnichov zvažuje přechod na Microsoft Windows do roku 2020

Redakce

Populární web heiße.de referuje, že Mnichov má nakročeno k hlasování o přechodu z GNU/Linux a LibreOffice založené distribuce Limux na Microsoft Windows jakožto „na trhu běžné řešení“. To vše do roku 2020 s tím, že ve výjimečném případě může být migrace některé organizační části pozdržena do roku 2021.

Cílem má být mj. nezávislost aplikací na klientském zařízení. Na druhou stranu mají aplikace spolupracovat se SAP. Koalice CSU a SPD zatím nepodala žádný rozbor předpokládaných nákladů na migraci. V situaci, kdy hardware je často obstarožní, větší část města pracuje stále ještě na Windows XP nebo ještě starších verzích Windows a v podstatě není na IT rozumný rozpočet, nezbývá než pochybovat o smysluplnosti návrhu.

Zdá se, že některé problémy připisované operačnímu systému Limux souvisí spíše s neznalostí uživatelů, špatným managementem a komunikací mezi pracovišti a v neposlední řadě i rozmanitostí hardwaru a požadavků.K ucelení obrazu o situaci ve městě by bylo dobré podotknout, že německá centrála Microsoftu se přestěhovala do Mnichova.