 »   »  Mobilní internet je internet, na cestách na něm trávíme 70 % času

Petr Krčmář

Vzpomeňte si na svůj mobil z roku 2010. Už vás připojil k internetu, ale ještě to nebyl ten správný komfort. V průměru tehdy strávili uživatelé jen 20 % svého internetového času na mobilu. V roce 2017 trávíme na mobilním internetu 70 % svého času, který internetu celkově věnujeme. Je to tak alespoň v 50 zemích, ve kterých dohromady žijí dvě třetiny světové populace. Do dvou let se navíc hodnota přiblíží 80 %. To, čemu jsme dříve říkali „mobilní internet“ je nyní prostě jen internet.

Pro zajímavost: na Roota chodí přibližně 23 % čtenářů z mobilního zařízení,před rokem to bylo 18,8 % a před dvěma jen 14 %.

(Zdroj: Slashdot)