Mobilní sítě 2G tu s námi budou minimálně do roku 2028

Autor: Pixabay

Všichni tři operátoři v Česku už vypnuli své sítě třetí generace. Se starou sítí druhé generace to ale tak rychlé nebude, protože ji ještě řada uživatelů používá na starších telefonech a i velká část moderních telefonů ji využívá pro telefonní hovory kvůli nedokonalé podpoře VoLTE ze strany operátorů.

ČTÚ nyní obnovil příděl pásma 2100 MHz pro operátora O2 a při té příležitosti uložil provozovateli povinnost udržet v provozu síť 2G nejméně do roku 2028. Termín by mohl být zkrácen, pokud by počet uživatelů této v současnosti nejstarší provozované mobilní sítě klesl pod 5 %.

Předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková s operátorem O2 došla ke konsenzu, ze kterého podle jejích slov bude profitovat široká veřejnost. Jednání byla složitá a náš přístup se nebojím označit za inovativní. Tímto děkujeme O2 za to, že jsme došli ke shodě, která bude ke prospěchu zejména seniorů a sociálně slabších, uvedla Hana Továrková.

Předpokládá se, že v následujícím období dojde s k vydání nových přídělů i pro ostatní držitele kmitočtů v pásmu 2100 MHz. Všechny příděly byly a nadále jsou v souladu s evropskou legislativou technologicky neutrální, což jejich držitelům umožňuje inovaci technologií využívaných pro poskytování služeb elektronických komunikací.