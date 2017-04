 »   »  Moderní textový editor pro konzoli micro

Jan Fikar

Na serveru Tecmint vyšel článek o moderním textovém editoru se zvýrazňováním syntaxe micro. Editor by měl být lepším nano, je napsaný v Go a používá všech vymožeností moderních linuxových terminálů. Měl by se jednoduše používat, lze lehce označovat tažením myší, dvojklikem pak celá slova a trojklikem řádky. Také používá běžné klávesové zkratky jako Ctrl+c a Ctrl+v.

Instalovat můžete ze zdrojových kódů na GitHubu, nebo použít předkompilované binárky dostupné pro většinu operačních systémů včetně macOS, FreeBSD, NetBSD a OpenBSD.