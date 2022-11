Monitorování CO₂ a riziko přenosu virových onemocnění

Autor: Folding@home

Je tu opět období zvýšeného výskytu virových onemocnění a to jak chřipky, tak i COVID-19. Wes Hardaker z Kalifornie cestoval na konferenci IETF (Internet Engineering Task Force) do Londýna a chtěl vědět, jak je to s rizikem přenosu infekce. Použil malý CO 2 monitor Aranet 4 (u nás stojí asi 4 tisíce), který umožňuje posílat data po Bluetooth například do Androidu, pak můžete data exportovat do CVS. Pro vykreslení grafu použil vlastní malý program v Pythonu.





Koncentrace CO 2 zhruba odpovídá počtu osob a ventilaci v dané místnosti. Podle doporučení je dobré větrat rychlostí asi 10 litrů vzduchu za sekundu na jednu osobu. To zhruba odpovídá koncentraci CO 2 800 ppm. Jelikož Aranet 4 nekompenzuje pokles tlaku v letadle, hodnoty v letadle jsou patrně asi o asi 20 ppm vyšší. Navíc Boeing říká, že používá ve vzduchotechnice HEPA filtry, které zachytí virové částice. Podle analýzy tedy jsou nejhorší autobusy, letiště a konferenční místnosti jsou dobré.





(zdroj: slashdot)