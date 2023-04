Moore Threads, čínský výrobce GPU, již přispívá do FFmpeg a VA-API

Závislost na západních GPU se Čína před pár lety rozhodla vyřešit založením místní společnosti Moore Threads. Letos byla ohlášena první GPU pod touto značkou a vývojáři z Moore Threads již (vedle samozřejmě podpory platformy Windows) přispívají kousky kódu do relevantních open-source projektů.





Jeden z vývojářů zaslal patche do projektů knihovny Video Acceleration API (VA-API) i balíku FFmpeg. Do VA-API přidávají podporu High 10 Profile pro H.264, kdy firemní GPU tuto kvalitu podporují až do 8k rozlišení videa, podobně pro FFmpeg (dekódování i kódování).





GPU od Moore Threads, kromě zjevné nedostupnosti na západním / českém trhu, chybí ještě klíčové stavební kameny jako jaderný DRM ovladač, resp. podpora v Mesa / pro rozhraní jako OpenGL a Vulkan. Phoronix dále vzpomíná, že loni vydali jeden uzavřený ovladač pro jednu konkrétní verzi Ubuntu, ale to je zatím asi tak vše.

Uvidíme, zdali se jednoho dne dočkáme dalšího hráče na poli GPU, pokud možno s dobrou podporou Linuxu. V tuto chvíli je ale téměř nemožné něco takového předjímat.