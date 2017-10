 »   »  Mooreův zákon už neplatí a nečekejte zlepšení, říká šéf TSMC

David Ježek

Pravidlo o navyšování počtu tranzistorů v čipech vyslovené v roce 1965 Gordonem Moorem z Intelu už nějakou dobu neplatí a nijak se to nezlepší ani v letech nadcházejících. To tvrdí hlava TSMC, Morris Chang, který před nedávnem oznámil plánovaný odchod do důchodu.

Mooreův zákon říká, že každých X měsíců se zdvojnásobí počet tranzistorů na čipu. Někdy se za X bere 18, někdy 24 měsíců, obecně lze říci, že hranice dané Gordonem Moorem se už řadu let protahují podle potřeby, protože mnoho lidí je štastnějších na světě, kde tento zákon stále platí, jakkoli jen nalakovaný narůžovo.

Odcházející Morris Chang to vidí jinak. Zákon už neplatí nějakou dobu a i pro nadcházející roky leží před firmami vyvíjejícími technologie výroby čipů velké překážky. Jednou z nich je nutnost nasadit typově nové výrobní technologie, z nichž ta nejméně problematická je EUV litografie. Potřebné komponenty, zejména zdroj „světla“ pro EUV litografii, jsou už tak komplexní, nákladné a obtížné na vývoj. že EUV aktuálně umí dodat pouze jediná firma na světě: nizozemská ASML – do ní v posledních letech investovali obrovské peníze všichni významní hráči na trhu, od Intelu až třeba právě po TSMC. Všichni potřebují komponenty od ASML, aby vůbec mohli smysluplně pokračovat ve zvyšování hustoty tranzistorů na čipech.

TSMC tak bude i nadále průběžně zvyšovat počet tranzistorů na čipech, nicméně to i nadále půjde pomaleji než jak to Gordon Moore v roce 1965 předpověděl. Větší problémy se před firmami dle Changa objeví zejména kolem let 2025 až 2030 a přechodu na technologie umožňující výrobu tranzistorů blížících se velikosti 1 nm. Jedna věc pak je technologická proveditelnost, zcela jiná pak ekonomická použitelnost.