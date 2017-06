Redakce

Necelé dva týdny do prázdnin a česká komunita Mozilla.cz pořádá setkání MozBeer v Brně a v Praze. Brněnské setkání proběhne vůbec poprvé, a to tento pátek 23. 6. v Beer & Grill U Dřeváka. To pražské bude příští čtvrtek 29. 6. v Diversion Bistru.

Na obou MozBeerech s námi můžete probrat vývoj a lokalizaci Firefoxu nebo Thunderbirdu, můžeme vám ukázat i čerstvý Firefox Focus a co Mozilla dělá mimo produktovou sféru.

Dejte nám vědět, na který MozBeer přijdete:

-- Mozilla.cz