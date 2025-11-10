Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Mozilla nabídne placenou podporu Firefoxu pro firmy

Mozilla nabídne placenou podporu Firefoxu pro firmy

Petr Krčmář
Dnes
Firefox logo

Mozilla bude od ledna 2026 nabízet placenou podporu pro firmy, které používají Firefox ve velkém rozsahu. Program s názvem Firefox Support for Organizations je určen pro společnosti, školy a vládní agentury, jejichž požadavky na podporu prohlížeče přesahují běžnou nabídku Mozilly, která je zdarma dostupná všem.

Nový program firemní podpory zahrnuje tři základní služby: soukromý kanál podpory s přímým přístupem k zaměstnancům Mozilly, slevy na individuálně vyvinuté funkce a strategickou spolupráci se zákazníky, která jim poskytuje včasný vhled do plánu rozvoje Firefoxu a možnost podílet se na jeho utváření.

Vývojáři by měli požadavky firemních zákazníků řadit podle závažnosti a zpracovávat je s definovanými dobami odezvy. Nabídnou také možnost individuálně vyvíjených funkcí, které se mohou týkat například konkrétních integrací, testování kompatibility nebo přizpůsobení konkrétnímu prostředí. Plány podpory nám pomohou lépe posloužit uživatelům, kteří se spoléhají na Firefox pro kritické a citlivé nasazení, vysvětluje Mozilla.

Mozilla ve svém oznámení na blogu zdůrazňuje, že jde o doplňkovou úroveň podpory a pro běžné uživatele nebude znamenat žádnou změnu. Všichni uživatelé Firefoxu budou mít i nadále plný přístup ke stávajícím veřejným zdrojům, včetně dokumentace, znalostní báze a komunitních fór, a my je budeme i nadále vylepšovat pro všechny.

Dodejme, že Google také nabízí komerční podporu prostřednictvím služby Chrome Enterprise Support pro firmy, které nasazují Chrome ve větších prostředích. Zákazníci mají nepřetržitý přístup k zaměstnancům Google prostřednictvím telefonu a online.

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

