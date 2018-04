 »   »  Mozilla oslavila 20. narozeniny

Petr Krčmář

Mozilla slaví své dvacáté narozeniny. Právě v roce 1998 otevřel Netscape zdrojový kód svého prohlížeče a tím vznikl projekt Mozilla. Původně přitom nebylo v plánu vytvářet projekty pro koncové uživatele, ale spíše připravovat nové technologie pro Netscape a další společnosti, které teprve budou vytvářet konkrétní produkty.

Twenty years!



It’s been two decades since we first logged on as the Mozilla project and got started bringing together the creative power of programmers around the world.



Still, we're just getting started.