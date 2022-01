Mozilla po kritice pozastavila přijímání darů v kryptoměnách

Mozilla ve čtvrtek na Twitteru oznámila, že pozastavila přijímání darů v kryptoměnách. Stalo se to po té, co Mozilla na Silvestra připomněla na Twitteru, že přijímá dary v kryptoměnách a pod příspěvkem se objevilo mnoho negativních komentářů.

Nejvíce byla zmiňována energetická náročnost. Právě obavy z vlivu na klima Mozilla zmiňuje ve svém oznámení o pozastavení darů v kryptoměnách. Velmi ostře se k celé věci vyjádřil také Jamie Zawinski, původní zakladatel Mozilly.

Hi, I'm sure that whoever runs this account has no idea who I am, but I founded @mozilla and I'm here to say fuck you and fuck this. Everyone involved in the project should be witheringly ashamed of this decision to partner with planet-incinerating Ponzi grifters.