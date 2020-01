 »   »  Mozilla propouští nejméně 70 zaměstnanců, chybí jí ziskové projekty

Mozilla propouští 70 zaměstnanců. Výkonná ředitelka Mitchell Bakerová to v interním oznámení vysvětluje tím, že se organizaci nedaří dostatečně rychle spouštět nové ziskové projekty. Konečný počet propouštěných zaměstnanců může být nakonec ještě vyšší. V roce 2018 Mozilla uváděla, že má přibližně tisícovku zaměstnanců.

Naše plány pro rok 2019 podcenily to, jak dlouho nám bude trvat spouštět nové produkty generující zisk. Na základě toho jsme se rozhodli pro výrazně konzervativnější přístup při plánování příjmů na rok 2020, píše Bakerová. Mozilla má získává stále přes 91 % příjmů od vyhledávačů, snaží se ale přijít s vlastními placenými produkty, například s vlastní placenou VPN.

Podle jejích slov dostanou odcházející zaměstnanci „štědré odstupné“. Organizace se snaží ušetřit náklady na oddělení inovací, ale potřebuje ho právě pro spouštění nových projektů. Celkem má na toto oddělení vyčleněno 43 milionů dolarů.

Mozilla has decided to lay some folks off and restructure things. All the leads in QA got let go. I haven’t been let go (so far). No idea what I will be working on or who I will be reporting to. Some good work friends let go :(