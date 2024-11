Mozilla prosí soudy, aby povolily Googlu platit za výchozí vyhledávač ve Firefoxu

Autor: Depositphotos

Mezi různými nápravnými opatřeními, která navrhlo Ministerstvo spravedlnosti Spojených států amerických k řešení zneužívání monopolního postavení společnosti Google, je také zákaz platit za to, aby se Google stal výchozím vyhledávačem v jiných zařízeních, platformách nebo aplikacích.





Mozilla však naléhá na soudy, aby tento prostředek zvážily, protože by okamžitě přišla o více než 80 % svých příjmů. Důrazně žádáme soudní dvůr, aby zvážil nápravná opatření, která zlepší konkurenci ve vyhledávání, aniž by poškodila nezávislé prohlížeče a vyhledávače, uvedl mluvčí Mozilly.

V podobě, v jaké jsou nápravná opatření napsána, poškodí podle Mozilly nezávislé prohlížeče, aniž by to mělo podstatný přínos pro konkurenci v oblasti vyhledávání. Pokud bude zákaz dohod o vyhledávání se všemi prohlížeči bez ohledu na jejich velikost a obchodní model zaveden, bude to mít negativní dopad na nezávislé prohlížeče, jako je Firefox, a bude to mít nepříznivý dopad na otevřený a přístupný internet, říká Mozilla.

Mozilla se už delší dobu snaží intenzivně změnit své financování, ale příliš se jí to nedaří. Stále je příliš závislá na příjmech od společnosti Google. Navrhované změny tedy přímo ohrožují financování organizace stojící za Firefoxem. Není proto divu, že se do do celé věci Mozilla vložila a snaží se věci změnit ve svůj prospěch.