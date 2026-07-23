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Mozilla Thunderbird 153 integruje službu Thundermail a vylepšuje OAuth

Petr Krčmář
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Thunderbird Autor: Mozilla
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Vývojáři Mozilly uvolnili novou verzi e-mailového klienta Thunderbird s číslem 153.  Mezi hlavní novinky patří vylepšená podpora sjednocených složek, která umožňuje zobrazovat barevný indikátor účtu s názvem účtu, podpora otevírání přihlašovacího okna OAuth pro e-mailové účty ve výchozím webovém prohlížeči a podpora využívání služeb Thundermail bez nutnosti instalace doplňku.

Thunderbird také opravuje řadu problémů, včetně toho, kdy klávesová zkratka Ctrl+S neuložila přílohy ve formátu PDF otevřené v panelech Thunderbirdu, problému s nesprávnou velikostí nebo umístěním e-mailových upozornění v některých konfiguracích s více monitory a problému s chybami TLS, kdy byly všechny neznámé chyby hlášeny jako nedůvěryhodné certifikáty.

Dále byla opravena chyba, při které se při kopírování jedné události z opakujícího se kalendáře a následném vložení nepodařilo nastavit datum, občasné pády při kopírování prázdného seznamu zpráv a během vypínání, chyba způsobující při migraci starého profilu IMAP smazání složky INBOX a další menší problémy.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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