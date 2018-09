 »   »  Mozilla zapnula ve Firefoxu Nightly akcelerované vykreslování na GPU

Petr Krčmář

WebRender je experimentální vykreslovací jádro napsané v jazyce Rust a využívající akceleraci pomocí grafické karty. Mozilla jej nyní zapnula ve vývojové verzi Firefox Nightly. Zatím pro uživatele na Windows 10 s kartami Nvidia. Je to velmi ambiciozní nástroj, který podává velmi zajímavý výkon.

Lin Clark před rokem zveřejnila velmi podrobný pohled na celý WebRender. Výsledkem jeho nasazení je, že web je možné za všech okolností vykreslit nejméně se 60 snímky za sekundu bez ohledu na velikost či na množství změn mezi jednotlivými snímky. K dispozici jsou ukázky, které Chrome zobrazuje rychlostí 15 snímků za sekundu, kdežto Firefox se zapnutým WebRenderem dosahuje plynulých 60.

Moderní grafické karty dovolují hrám překreslovat mezi jednotlivými snímky velkou rychlostí všechny pixely. To je také princip, ke kterému se obrací Mozilla. Co kdybychom odstranili hranici mezi vykreslováním a kompozitorem a prostě překreslovali mezi snímky všechny pixely? Vypadá to směšně, ale dává to smysl. Moderní hry překreslují každý pixel a dokáží udržet 60 snímků za sekundu spolehlivěji než prohlížeč. Nepotřebují přitom vytvářet obdélníky a vrstvy pro minimalizaci toho, co je potřeba vykreslit. Jednoduše překreslí znovu celou obrazovku.

