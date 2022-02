MPEG-LA představila licenční podmínky na H.266 / VVC

Organizace zastřešující licencování MPEG formátů zvěřejnila podmínky, za kterých je možné získat licenci na patentové portfolio MPEG-LA ve formátu H.266 / VVC [pdf]. Pokrývají variantu VVC Standard a celosvětové užití. K dispozici je seznam patentů, kterých se licence týká.

Na hardwarové či komerční softwarové produkty využívající VVC se vztahují tyto podmínky: do 100 tisíc produktů je licence zdarma, nad 100 tisíc se platí 0,20 USD/produkt, přičemž strop je 30 miliónů USD ročně. Na free software s podporou VVC je bezplatné užití do 1 miliónu kusů, nad 1 milión se platí 0,05 USD/kus. Strop je 8 miliónů USD. V obou případech jde o platby týkající se enterprise, tedy nějakého podniku, který za produktem stojí. Zahrnuta jsou práva na výrobu, užití, případně prodej produktu s podporou H.266 / VVC. Podmínky jsou platné od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027. Obnova licence je možná v pětiletém cyklu, přičemž případné navýšení maximální roční ceny nepřekročí 20 %.

Důležité na závěr: MPEG-LA zastřešuje patentová portfolia H.266 / VVC několika společností, které do tohoto patent poolu vstoupily. To ale v žádném případě neznamená, že podobně jako u H.265 / HEVC nevznikají / nevzniknou další patent pooly či se neobjeví jednotlivé společnosti, které budou hlásat držení patentů na některé další technologie v H.266 / VVC a vymáhat vlastní licenční podmínky na ně. MPEG LA sama dodává, že kdokoli, kdo se domnívá, že drží patenty nezbytné pro H.266 / VVC, je v jejich poolu vítán a může být do jejich licenčního programu kdykoli přidán.

Úplně na závěr ještě doplňme konstatování známé skutečnosti: bavíme se o softwarových patentech, které v některých zemích jsou legislativně zakotveny, ale v jiných nikoli. Proto lze předpokládat, že například bude opět úspěšně dokončen otevřený projekt x266 a podpora H.266 / VVC bude implementována do programů typu VLC či Mplayer / MPV, střižen typu Avidemux a spousty dalších.