MPEG LA zažalovala Samsung za porušení patentů na HEVC / H.265

Patentové portfolio zahrnující vše potřebné k formátu H.265 alias HEVC alias MPEG-H Part 2 je vskutku obří. Však licence k němu také vymáhal historicky nejeden patent pool a i toto byl jeden z důvodů, proč se IT průmysl naštval, založil Alianci za otevřená média, vložil do ní vše z Google VP9/VP10, Cisco Thor či Xiph Daala a stvořil formát AV1. Kostlivci ale i tak vylézají ze skříně a jeden z nich si nyní sáhl na Samsung.

Jihokorejský gigant, konkrétně německá pobočka Samsung Electronics GmbH, resp. její nadřazená Samsung Electronics Co. Ltd. nově řeší žalobu podanou u městského soudu v německém Düsseldorfu. Zde se MPEG LA domáhá příslušného soudního příkazu, peněžité náhrady škody a zaplacení výdajů v souvislosti s tím, že Samsung nyní nemá licenční práva k užívání zásadních patentů na HEVC. Měl je od podzimu 2014 do března 2020, nicméně i po vypršení licenčních práv nadále HEVC ve svých produktech používal.

Legrační na tom je, že ve vztahu k formátu HEVC, resp. patentům na sw technologie jej tvořící, Samsung vystupoval jako vlastník (některých) patentů, tak jako uživatel těchto patentů (příslušná zpráva je napsána tak, jakoby se Samsung poté patentů zbavil a stal se tak čistým uživatelem licence, nicméně kolem formátu HEVC vždy byl takový chaos v patentech, že těžko nyní soudit – to nechť provede Düsseldorfský soud).