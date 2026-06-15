Murena /e/ OS 4.0 nabízí vylepšený migrační nástroj

Přibližně rok po vydání mobilního operačního systému /e/ OS 3.0 je tu vydání verze 4.0. Stojí za ním francouzská společnost Murena, kterou založil Gaël Duval, původní autor linuxové distribuce Mandrake Linux. Současně s vydáním společnost představila nové funkce platformy Murena Workspace, včetně nástroje, díky kterému se uživatelé mohou snadno rozloučit s Gmailem.
Jde o vylepšený asistenční nástroj pro migraci, který dovoluje přesunout všechna data uložená u Googlu do Murena Workspace. Importovat je možné kontakty, kalendáře, data z Disku Google a nově také e-maily z Gmailu.
Představena byla také služba Murena Sign, která umožňuje pracovat s elektronickými podpisy. Podporuje soubory PDF, Word a ODT a je plně v souladu s nařízením eIDAS. Jednoduché elektronické podpisy jsou pro všechny uživatele zdarma, zatímco pokročilé a kvalifikované podpisy jsou součástí tarifu Premium.
Do Murena Workspace byl integrován také Murena Meet, což je nástroj pro online schůzky disponující koncovým šifrováním a všemi běžnými funkcemi, na které jsou uživatelé zvyklí. Meet je také propojený s kalendářem, takže je možné velmi snadno plánovat budoucí schůzky.
Představeny byly také nové telefony Murena GS6 a Murena GS6 PRO, které nabízejí OLED displej, osmijádrový procesor, 8 GB paměti, podporu eSIM, ochranu IP68 a 128 či 256 GB pro uložení dat. Cena za oba modely je 339 a 449 eur.
Operační systém /e/ se zaměřuje na soukromí uživatelů a jeho cílem je nabídnout uživatelsky přívětivou alternativu bez závislosti na službách velkých korporací. Nahrazuje proprietární služby Googlu otevřenými nebo anonymními alternativami a minimalizuje sledování a sběr osobních dat.