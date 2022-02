Může AI pomoci vylepšit pravidla šachu?

Autor: Depositphotos

AlphaZero je umělá inteligence vytvořená firmou DeepMind (Google), která umí hrát šachy, go a šógi. V novém článku se vědci Nenad Tomašev a Ulrich Paquet z DeepMind spolu s bývalým mistrem světa Vladimirem Kramnikem snažili trochu pozměnit pravidla šachu, aby se hra stala zábavnější a aby například v ní ubylo nerozhodných partií.

Bylo vytipováno 10 variant pravidel: hra bez rošády, rošáda až od 10. tahu, pěšec se pohybuje jen o jedno pole, pat je výhra jako mat, torpédo (pěšec může o jedno nebo dvě pole), semi-torpédo (pěšec o jedno nebo dvě pole na řádcích dva a tři), pěšec dozadu, pěšec chodí do boku a braní vlastních figur. Poté AlphaZero hrálo samo se sebou s těmito pozměněnými pravidly 10 tisíc her s limitem jedna sekunda na tah a tisíc her s limitem minuta na tah. Výsledky jsou vidět na obrázku. Alternativní pravidla šachu jsou stále populárnější, některé z nich je možné běžně hrát na chess.com. V roce 2020 byl první turnaj šachu bez rošády v Chennai.

(zdroj: slashdot)